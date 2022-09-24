У Харківській області правоохоронці затримали колишнього поліціянта, який під час окупації Ізюма співпрацював із російськими загарбниками та обіймав посаду в так званій "поліції".

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 43-річний колишній співробітник поліції під час окупації Ізюма добровільно перейшов на бік ворога. Відтак він прийняв пропозицію представників РФ і обійняв посаду “дільничного інспектора поліції” у так званому “Ізюмському районному управлінні поліції Харківської області”.

Згодом за допомогу окупантам він отримав підвищення та став “начальником відділу дільничних інспекторів”.

У липні колаборант разом з російськими військовими та бойовиками так званої “ЛНР” приїхав до своїх колишніх колег та забрав у них трудові книжки.

Після деокупації Харківської області зрадник намагався втекти, але 23 вересня його було затримано. Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 11 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм під час вдалих контрнаступальних дій на Харківщині.

Варто зазначити, що нещодавно Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке, прикидаючись правоохоронцями, вчиняло розбій у Харкові. За словами спецслужбовців, до складу угруповання входили особи, які раніше були засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема за умисне вбивство.

Слідчі встановили, що 16 вересня злочинці проникли до складських приміщень у Харкові. Назвавшись співробітниками СБУ та погрожуючи застосуванням вогнепальної автоматичної зброї, вони побили чоловіка та забрали гроші, ювелірні прикраси й документи Однак, як зазначили прокурори, втекти їм не вдалось, і шістьох зловмисників було затримано. Правоохоронці вилучили у них великий аресенал зброї.