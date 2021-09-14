Про це повідомила Харківська міськрада.

Зокрема, секретар міськради Ігор Терехов зазначив, що підприємство збирається вкласти у виробництво вакцин приблизно 25-30 млн євро.

Нагадаємо, що компанія “Лекхім” стала офіційним постачальником вакцини CoronaVac в Україні. За даними підприємства, з 1 січня 2021 року до 31 серпня 2021 року було здійснено постачання 8 802 316 доз цього препарату в Україну.

Понад 1,9 мільйона доз доставили у межах контракту між АТ “Лекхім” і ДП “Медзакупівлі України”. А ще 6,8 мільйона доз привезли у межах контракту з компанією Crown Agents Limited.

Однак постачання вакцини було на межі зриву. Державне підприємство “Медичні закупівлі України” подавало позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac від китайського виробника Sinovac Biotech. Договір щодо постачання CoronаVac на територію України підписано з “Лекхім”.

Як відомо, CoronaVac – це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech. Препарат містить у своєму складі неактивний (“знешкоджений”) вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Вакцину водять внутрішньом’язово.

Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac щепили понад 1,22 млн українців.

Варто зазначити, що загалом Україна законтрактувала 1,9 млн цієї вакцини. Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося в Україні 13 квітня. Міністерство охорони здоров’я купувало цю вакцину за ціною 504 гривень за дозу. Тоді голова “Медзакупівель” Арсен Жумаділов заявляв, що вакцину можна було закупити дешевше.

Згодом стало відомо, що Україна подала позов до суду щодо прострочення термінів постачання вакцини проти коронавірусу CoronаVac.