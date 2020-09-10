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У Києві під МВС сотні активістів вимагають негайного розслідування нападу на Балуха – фото

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ активісти вимагають негайного розслідування нападу на колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим.

Четвер, 10 вересня 2020, 11:36

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію вийшли близько 200 осіб, серед яких депутати Верховної Ради від “Європейської солідарності“ Ахтем Чийгоз, Артур Герасимов та інші.

Активісти вимагають від правоохоронців провести негайне розслідування та назвати замовників та виконавців нападу на Балуха, а також покарати їх.

Вони тримають в руках плакати: “Хто замовив Балуха?“, “Всіх не переб’єш“, “Справедливість понад усе“, “Підтримую Балуха“ та інші.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також  важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — важкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.

  • Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Володимира Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).
  • Прокуратура столиці заявила, що тримає розслідування кримінального провадження на контролі. Тим часом поліція розшукує можливих свідків нападу.
Теги: акция, активісти, Володимир Балух, МВС, напад, розслідування

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