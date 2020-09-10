У Києві під МВС сотні активістів вимагають негайного розслідування нападу на Балуха – фото

У Києві під будівлею Міністерства внутрішніх справ активісти вимагають негайного розслідування нападу на колишнього політв'язня, кримського активіста Володимира Балуха, якого знайшли напередодні побитим.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію вийшли близько 200 осіб, серед яких депутати Верховної Ради від “Європейської солідарності“ Ахтем Чийгоз, Артур Герасимов та інші.

Активісти вимагають від правоохоронців провести негайне розслідування та назвати замовників та виконавців нападу на Балуха, а також покарати їх.

Вони тримають в руках плакати: “Хто замовив Балуха?“, “Всіх не переб’єш“, “Справедливість понад усе“, “Підтримую Балуха“ та інші.