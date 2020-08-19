У Києві та шести областях України спостерігається високий рівень завантаженості лікарняних ліжок хворими на коронавірус COVID-19. У зв'язку з цим там будуть розгорнуті додаткові місця для інфікованих.

Про це розповів сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Йдеться про Вінницьку, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську області.

“Ми побачили значне збільшення завантаженості ліжок у шести регіонах нашої країни. Тому вчора було опрацьовано з кожним департаментом охорони здоров’я, і також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров’я, в які буде здійснюватися госпіталізація хворих на коронавірус. Зокрема, це місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, а також Рівненська області. Саме в цих областях сьогодні будуть введені додаткові лікарні в перелік лікарень, які надають допомогу хворим на коронавірус. І будуть розгорнуті додаткові ліжка”, – наголосив Ляшко.

Він уточнив, що Національна служба здоров’я України укладатиме додаткові контракти саме з цими лікарнями, щоб всі пацієнти отримали медичну допомогу, а лікарні мали кошти на оплату праці медиків, а також для закупівлі необхідних медикаментів і реагентів.

Ляшко також поінформував, що завтра будуть додатково переглянуті рівні епідеміологічної небезпеки і визначені карантинні зони. Очікується, що зонування буде в не менш ніж 13 регіонах.

“У минулий четвер, коли приймалося рішення про перше зонування, таких регіонів було 10. Зараз за статистикою, яка у нас є на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд та зонування територій за кольоровою гамою, вже 13. Але ми чекаємо завтрашнього дня, оскільки динаміка зростання кількості хворих показує, що додатково до 13 можуть приєднатися інші області”, – розповів він.

(На відео – з 3:25)