Про це повідомили в пресслужбі відомства.
В цілому по країні завантаженість лікарень становить майже 24%.
Найвищий відсоток завантаженості серед обласних центрів, в столиці – 52%.
У Чернівецькій області це 52,4%, а у Львівській області – 52,8%.
Також досить високий показник завантаженості лікарень в Івано-Франківській області – 48,8%.
Найменша кількість ліжок заповнена в профільних лікарнях в Запорізькій області.
Станом на 15 серпня в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, за минулу добу, 14 серпня, виявили 1 847 нових випадків — з них 106 дітей та 59 медпрацівників.
Найбільше випадків виявили: в Харківській області (254), Києві (232), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (148) та Одеській (139) областях.
За добу померли ще 33 особи. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 2 044 летальні випадки.
Водночас одужали ще 633 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус подолали вже 47 тисяч 430 пацієнтів.
Загалом за минулу добу було здійснено 39 189 тестувань, з них 20 979 досліджень — методом ПЛР і 18 210 — методом ІФА.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- В Україні діють оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них – свої обмеження.