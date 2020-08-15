У Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що в Києві, а також Львівській і Чернівецькій областях завантаженість лікарень для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50%.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.

В цілому по країні завантаженість лікарень становить майже 24%.

Найвищий відсоток завантаженості серед обласних центрів, в столиці – 52%.

У Чернівецькій області це 52,4%, а у Львівській області – 52,8%.

Також досить високий показник завантаженості лікарень в Івано-Франківській області – 48,8%.

Найменша кількість ліжок заповнена в профільних лікарнях в Запорізькій області.

Станом на 15 серпня в Україні зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, за минулу добу, 14 серпня, виявили 1 847 нових випадків — з них 106 дітей та 59 медпрацівників.

Найбільше випадків виявили: в Харківській області (254), Києві (232), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (148) та Одеській (139) областях.

За добу померли ще 33 особи. Всього з початку спалаху COVID-19 в Україні зафіксовано 2 044 летальні випадки.

Водночас одужали ще 633 пацієнтів. З початку спалаху коронавірус подолали вже 47 тисяч 430 пацієнтів.

Загалом за минулу добу було здійснено 39 189 тестувань, з них 20 979 досліджень — методом ПЛР і 18 210 — методом ІФА.