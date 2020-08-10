У Києві відбулася акція за екстрадицію Коломойського до США – фото

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Акція-протест відбулася, щоб підштовхнути українські правоохоронні органи та президента Володимира Зеленського ініціювати перевірку фактів від ФБР, та якщо вони підтвердяться притягнути до відповідальності в Україні або екстрадувати Коломойського в США.
При цьому активісти заявляють, що знаючи про його тісну дружбу з діючою владою, стає важко повірити, що українська влада буде допомагати США в притягненні олігарха до відповідальності.
Американська газета The Washington Post напередодні повідомила, що Ігоря Коломойського, “одного з найбагатших людей України, який має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським”, Мін’юст США звинуватив у розкраданні мільярдів “ПриватБанку” і відмиванні цих грошей.
Мін’юст США подав до Окружного суду США Південного округу Флориди два цивільних позови, в яких йдеться про те, що комерційну нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) було придбано за рахунок коштів, незаконно отриманих з “ПриватБанку”, і ця нерухомість підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.
Нагадаємо, що інвестиційний банкір Сергій Фурса в коментарі #Буквам розповів, що ця справа перспективна саме на території США: за участю Коломойського або без нього. Для олігарха це справа означає конфіскацію всього майна на території США, а також арешт за межами України.
- 4 серпня у штаті Огайо агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Обшуки були пов’язані з розслідуванням справи про відмивання грошей і фінансове шахрайство.
- У 2019 році “ПриватБанк” у своєму позові про відшкодування збитків, отриманих внаслідок протиправних дій колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — розкрив десятки активів олігархів у Сполучених Штатах Америки, куплених для “відмивання” грошей. Йшлося про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість, готелі. Зокрема, було згадано й компанію Optima Ventures, що входить до складу Optima Management Group.