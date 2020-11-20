Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
За добу від ускладнень COVID-19 померли ще 33 людини.
“Вірус у Києві, як і в Україні, стрімко розповсюджується. За минулу добу – ще 1391 хворий. Померли 33 людини. Усього коронавірус забрав життя 1080 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 56 594”, – розповів Кличко.
Зокрема, коронавірус за добу виявили у:
• 832 жінок у віці від 18 до 91 року;
• 462 чоловіків у віці від 18 до 87 років;
• 48 дівчаток від одного місяця до 17 років, а також у 49 хлопчиків віком від двох місяців до 16 років.
“Вперше у нас і така кількість хворих медиків – 64”, – наголосив Кличко.
У лікарні столиці за добу госпіталізували 84 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали в столиці за добу 376 осіб. Всього коронавірус подолали 20 391 житель Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 185, у Деснянському – 184 і в Дніпровському районі – 165 випадків.
В стаціонарах столичних медзакладів сьогодні знаходяться 1966 хворих на коронавірус (з них 24 дитини). У важкому стані – 730 пацієнтів.
Кисневу підтримку отримують 1035 пацієнтів, а під апаратами штучної вентиляції легень знаходяться 35 хворих.
- За минулу добу, 19 листопада, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 14 575 осіб. Це новий рекорд від початку епідемії в Україні.
- У суботу, 14 листопада, в Україні набув чинності “карантин вихідного дня”. У зв’язку з цим правоохоронці в Києві провели рейд і в буквальному сенсі слова штурмували деякі заклади через
- Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що якщо в найближчі кілька тижнів “карантин вихідного дня” не покаже необхідні результати, Уряд може ввести більш жорсткі карантинні обмеження, аж до повного локдауну.
- За словами Дениса Шмигаля, якщо “карантин вихідного дня” не забезпечуватиме “необхідного зменшення кількості соціальних контактів”, то Україна може перетнути позначку в 20 тисяч хворих на COVID-19 щодня “вже через 3 тижні”. Крім того, через місяць можуть закінчитися ліжкомісця в лікарнях.