У Києві за минулу добу, 19 листопада, знову зафіксовано рекордну кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19: захворіли 1391 людина.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За добу від ускладнень COVID-19 померли ще 33 людини.

“Вірус у Києві, як і в Україні, стрімко розповсюджується. За минулу добу – ще 1391 хворий. Померли 33 людини. Усього коронавірус забрав життя 1080 киян. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 56 594”, – розповів Кличко.

Зокрема, коронавірус за добу виявили у:

• 832 жінок у віці від 18 до 91 року;

• 462 чоловіків у віці від 18 до 87 років;

• 48 дівчаток від одного місяця до 17 років, а також у 49 хлопчиків віком від двох місяців до 16 років.

“Вперше у нас і така кількість хворих медиків – 64”, – наголосив Кличко.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 84 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали в столиці за добу 376 осіб. Всього коронавірус подолали 20 391 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 185, у Деснянському – 184 і в Дніпровському районі – 165 випадків.

В стаціонарах столичних медзакладів сьогодні знаходяться 1966 хворих на коронавірус (з них 24 дитини). У важкому стані – 730 пацієнтів.

Кисневу підтримку отримують 1035 пацієнтів, а під апаратами штучної вентиляції легень знаходяться 35 хворих.