У Киргизстані заявили про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова

Про це повідомляє “Інтерфакс-Захід”.
“Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем’єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон”, – зазначив заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв.
Він додав, що перші особи країни не з’являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.
“Посадові особи, які залишили робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховаються. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато , що може привести до великих зіткнень”, – сказав Суваналієв.
Він також наголосив, що політична ситуація в країні залишається напруженою.
Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.
- Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
- 6 жовтня стало відомо, що мер столиці Киргизстану – Бішкеку Азіз Суракматов подав у відставку.
- Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.