Covid-19 Україна

оновлено 08.10.2020 о 11:01

Всього:

244734(+5397)

Хворіють:

131811(+5397)

Вилікувались:

108233(+2263)

Померло:

4690(+93)

12:48 Дебати віце-президентів: головною героїнею стала муха, яка сіла на голову Пенсу
12:48 ФРУ закликає Гетьманцева переглянути ставки акцизів
12:38 Підстав для підвищення комунальних тарифів в Україні немає, – голова Мінрегіону
Партнерський матеріал
12:28 15 жовтня відбудеться Форум інноваційних виробництв
12:20 У Киргизстані заявили про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова
11:55 День народження Івана Піддубного: цікаві факти про славетного українського борця
11:00 У Києві за добу понад 420 нових випадків COVID-19, ще 11 хворих померли
09:40 Трамп повернувся на роботу в Овальний кабінет
09:19 Сьогодні на Правобережжі України очікуються дощі з грозами
08:40 Трамп пообіцяв американцям безкоштовні ліки від коронавірусу
08:29 Трамп хоче вивести війська з Афганістану до Різдва
08:14 У Брюсселі закрили кафе і бари через спалах COVID-19
07:56 Трамп порівняв коронавірус з Божим благословінням
07:30 8 жовтня: які свята відзначають в Україні та світі
00:33 Пожежа на складі боєприпасів в Росії: ушпиталено 5 осіб

07 жовтня

23:59 У Трампа є антитіла до коронавірусу, — лікар
23:32 «Х*йло»: у Києві привітали Путіна з 68-річчям
22:55 Netflix показав нові обладунки Відьмака
22:31 Синоптики попередили про густий туман у Києві: оголошено І рівень небезпеки
21:57 У Литві змінили порядок самоізоляції для мандрівників
21:34 В Італії за вихід на вулицю без маски штрафуватимуть на суму до 1000 євро
21:12 В Амстердамі пасажир автобуса побив і покусав водія, який зробив зауваження про відсутність маски
20:38 ЦВК запустила в Telegram чат-бот про місцеві вибори
20:16 У США батьків звинуватили у вбивстві доньки, яка померла від укусів вошей
19:37 У Киргизстані відключили систему SWIFT до тих пір, поки в країні не налагодиться політична ситуація
19:07 Наомі Кемпбелл та Сінді Кроуфорд знімуться в серіалі про супермоделей
18:51 Уряд Італії продовжив карантин до кінця січня
18:44 МОЗ має намір внести український препарат до протоколу лікування COVID-19, – Степанов
18:37 Джастін і Гейлі Бібер знялися в інтимній фотосесії для обкладинки Vogue Italia
18:26 Зеленський з дружиною зустрілися з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон: фото

У Киргизстані заявили про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова

Рада безпеки Киргизстану заявив, що місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова невідомо.

Четвер, 8 жовтня 2020, 12:20

Про це повідомляє “Інтерфакс-Захід”.

“Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем’єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон”, – зазначив заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв.

Він додав, що перші особи країни не з’являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

“Посадові особи, які залишили робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховаються. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато , що може привести до великих зіткнень”, – сказав Суваналієв.

Він також наголосив, що політична ситуація в країні залишається напруженою.

Нагадаємо, 5 жовтня в Бішкеку, столиці Киргизстану, почалися масові протести через результати парламентських виборів. Протестувальники звільнили декількох ув’язнених політиків з СІЗО, штурмували будівлю парламенту і кабінет президента. Під час спроб розгону акції постраждали десятки правоохоронців.

  • Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними результати парламентських виборів, через які в країні почалися масові протести.
  • 6 жовтня стало відомо, що мер столиці Киргизстану – Бішкеку Азіз Суракматов подав у відставку.
  • Також після того, як колишній прем’єр-міністр Киргизстану Кубатбек Боронов пішов у відставку, у країні призначили нового голову уряду — ним став звільнений з колонії протестувальниками Садир Жапаров.
Теги: вибори, Киргизстан, протетси, Президент

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись