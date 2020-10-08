У Киргизстані заявили про зникнення президента Сооронбая Жеенбекова

Про це повідомляє “Інтерфакс-Захід”.

“Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем’єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон”, – зазначив заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв.

Він додав, що перші особи країни не з’являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в інтернеті, але де вони записані, невідомо.

“Посадові особи, які залишили робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховаються. Частина з них, як Боронов, запевняє, що працює віддалено і у відставку не подавали. Таких реваншистів досить багато , що може привести до великих зіткнень”, – сказав Суваналієв.

Він також наголосив, що політична ситуація в країні залишається напруженою.