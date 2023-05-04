У Кремлі розглядають "найрізноманітніші варіанти відповіді" на нібито "українську атаку" на офіційну резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це повідомила російська пропагандистська агенція “РИА Новости”, посилаючись на слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

“Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на українську атаку на Кремль, мова може йти тільки про продумані й такі, що відповідають інтересам країни, кроки”, – йдеться в повідомленні росЗМІ.

За словами Пєскова, за так званою “атакою України на Кремль” буцімто стоять Сполучені Штати. Тому, на думку речника Кремля, заяви української влади про непричетність до удару є “абсолютно сміховинними”.

Він зауважив, що у РФ добре знають, що рішення про такі дії та “теракти” ухвалюються не в Києві, а нібито у Вашингтоні: “А Київ уже виконує те, що йому кажуть робити”, – додав Пєсков.

Тому, як вважають у Кремлі, Україні не завжди “дають право у виборі засобів”.

“Це теж часто диктують з-за океану. Ми це добре знаємо й усвідомлюємо це. У Вашингтоні повинні чітко розуміти, що ми це знаємо”, – сказав прессекретар президента Росії.

Нагадаємо, що прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

У CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.