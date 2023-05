«Оскар» за «візуальні ефекти» дістається Кремлю – у Литві та Латвії прокоментували заяви Москви щодо дронів

Відповідні повідомлення міністри Литви та Латвії розмістили у Twitter.

Зокрема Ландсбергіс зазначив, що вибух над Кремлем є першою у світі “операцією під фальшивим прапором”, у якій задіяли сам прапор.

World’s first false flag operation actually involving a flag 🚩💥👏

Тоді як латвійський дипломат вважає, що цьогорічний “Оскар” дістався Кремлю у номінації “Візуальні ефекти”.

This year’s Oscar in the category “Visual effects” goes to the Kremlin

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 3, 2023