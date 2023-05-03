«Оскар» за «візуальні ефекти» дістається Кремлю – у Литві та Латвії прокоментували заяви Москви щодо дронів

Відповідні повідомлення міністри Литви та Латвії розмістили у Twitter.
Зокрема Ландсбергіс зазначив, що вибух над Кремлем є першою у світі “операцією під фальшивим прапором”, у якій задіяли сам прапор.
World’s first false flag operation actually involving a flag 🚩💥👏
— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 3, 2023
Тоді як латвійський дипломат вважає, що цьогорічний “Оскар” дістався Кремлю у номінації “Візуальні ефекти”.
This year’s Oscar in the category “Visual effects” goes to the Kremlin
— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 3, 2023
Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.
- У російському селищі Волна (Темрюкський район Краснодарського краю) горить резервуар з нафтопродуктами. Площа пожежі перевищує 1000 квадратних метрів.
- Ще більше російських регіонів оголосили про скорочення святкування Дня Перемоги 9 травня через міркування безпеки та відсутність військової техніки для демонстрації.
- У розвідці Великої Британії відреагували на те, що у деяких російських регіонах та у тимчасово окупованому Криму скасували парад на 9 травня.