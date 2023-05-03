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«Оскар» за «візуальні ефекти» дістається Кремлю – у Литві та Латвії прокоментували заяви Москви щодо дронів

Глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Габріелюс Ландсбергіс та Едгарс Рінкевичс прокоментували заяви Кремля щодо нібито атаки безпілотників у Москві.

Середа, 3 травня 2023, 22:08
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Відповідні повідомлення міністри Литви та Латвії розмістили у Twitter.

Зокрема Ландсбергіс зазначив, що вибух над Кремлем є першою у світі “операцією під фальшивим прапором”, у якій задіяли сам прапор.

Тоді як латвійський дипломат вважає, що цьогорічний “Оскар” дістався Кремлю у номінації “Візуальні ефекти”.

Зауважимо, прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ. Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.
Згодом у CNN зазначили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.
Теги: атака безпілотників, глави МЗС, заяви кремля, Латвія, Литва

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