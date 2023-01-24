Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
На кожному підприємстві існує мобілізаційна бронь фахівців, що не підлягають призову до армії. Проте в Криму це вже не стосується фінансистів та IT-фахівців. Відтак, цим категоріям почали приходити повістки до військкоматів півострова.
У ЦНС зауважили, що зараз росіяни проводять активну мобілізацію до своєї армії саме на українських територіях.
Також у ЦНС нагадали, що раніше в межах мобілізації у тимчасово окупованих районах Луганської області росіяни призвали до армії співробітників так званого МНС. Крім цього, до лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.
Зазначимо, що раніше українська розвідка повідомляла, що, з огляду на масштаби мобілізації, Російська Федерація намагається створити двомільйонну армію.
У розвідці зазначили, що під час першої хвилі мобілізації до Збройних сил РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.
Відтак, воєнна розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. Тобто до ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористці створити стратегічні резерви.
За інформацією розвідки, в Росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони РФ, які регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.
За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресорка, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.
Зазначимо, що нещодавно стало відомо, що в Російській Федерації вирішили підвищити призовний вік, відтак вже навесні цього року на строкову службу в російську армію збираються призивати громадян віком до 30 років.
За словами голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрія Картаполова, підвищення призовного віку в Росії триватиме від 1 до 3 років, сам процес відбуватиметься поетапно.
Картаполов зазначив, що до початку весняного призову кожен військкомат має зʼясувати, скільки людей у нього потрапляють під нові вимоги, та привести ці дані у відповідність до військових завдань.
Раніше, наприкінці травня минулого року, Держдума ухвалила відразу в трьох читаннях закон про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби в Росії. За кілька днів президент РФ Володимир Путін підписав закон про приймання до армії на контракт осіб віком до 65 років.
- На думку експертів Інституту вивчення війни, президент РФ Володимир Путін вже найближчим часом може оголосити про нову хвилю мобілізації в Росії.
- Російська Федерація планує чергову хвилю мобілізації й наступ з метою захоплення нових територій України. Проте Збройні сили України готові до відбиття наступу й водночас до подальшого визволення української землі.
- У Горлівці Донецької області російські окупанти планують мобілізувати дві тисячі осіб на війну проти України. Тому в місті вже збільшили кількість патрулів.