Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
“Ситуація з електропостачанням стабілізована, у Києві сьогодні не застосовують аварійні відключення електроенергії. Аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово в посиленому режимі”, – розповіли у КМДА.
Проте зазначили, що у разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК “Укренерго” графік аварійних відключень буде застосований.
Крім того, у КМДА додали, що відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.
Варто зазначити, що починаючи з 10 жовтня у столиці та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії.
Для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК “Укренерго” з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.
Починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК “Київські електромережі” на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами й часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.
Переглянути часи відключення електроенергії в області можна за посиланням.
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