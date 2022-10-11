У Києві сьогодні, 11 жовтня, не застосовують аварійні відключення електроенергії, адже ситуація з електропостачанням стабілізувалася.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

“Ситуація з електропостачанням стабілізована, у Києві сьогодні не застосовують аварійні відключення електроенергії. Аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово в посиленому режимі”, – розповіли у КМДА.

Проте зазначили, що у разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК “Укренерго” графік аварійних відключень буде застосований.

Крім того, у КМДА додали, що відключення електроенергії не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

Варто зазначити, що починаючи з 10 жовтня у столиці та Київській області запроваджують графік погодинних відключень електроенергії.

Для того, аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК “Укренерго” з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

Починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК “Київські електромережі” на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами й часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

Переглянути часи відключення електроенергії в області можна за посиланням.