У Києві відбулося прощання з українським захисником В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України

Сьогодні, 7 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання з українським захисником В’ячеславом Наливайком, який загинув під час виконання бойового завдання на півдні України.

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Третього вересня 2022 року під час виконання бойового завдання у Херсонській області загинув воїн Збройних сил України, колишній директор ТОВ “Українська броня” В’ячеслав Наливайко з позивним “Броня”.

Церемонія прощання відбулася о 12:00 годині у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Поховали українського воїна на кладовищі у селищі міського типу Гостомель. Попрощатися із захисником України прийшли його побратими, друзі та рідні.

У своїй останній публікації у Facebook В’ячеслав написав: “Природа відновлюється. Зазеленіли травичкою випалені вогнем поля. І розквітла в серпні обпечена акація… Ми все відбудуємо, коли проженемо ворогів. Тільки не повернемо тих, хто в тих полях та лісосмугах залишився”.

“Татусю, рідненький мій, я любитиму тебе завжди, ти в мене найкращій. Не переживай, будь ласка, в мене все буде добре, я тобі обіцяю”, – написала донька загиблого захисника України Анастасія Наливайко.

“Справжній, сміливий, непохитний та всім серцем відданий Україні… Не віриться! Так точно не мало статися! Уклінна подяка, безмежна шана та вічна слава герою!”, – написала громадська діячка та депутатка Київради VII скликання Олена Терещенко.

Український журналіст Юрій Бутусов також висловив подяку українському воїну В’ячеславу Наливайку: “Видатний герой та великий громадянин віддав життя за нас, за наше майбутнє. Людина, яка вміла планувати, робити та впроваджувати, рішучий та безкомпромісний. Він загинув на Херсонщині, де зараз йдуть такі запеклі бої… І які неймовірні пророчі слова сказав В’ячеслав. Дякую”.