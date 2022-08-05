Про це повідомляє “Еспресо”.

Церемонія відбулася у Володимирському кафедральному соборі у Києві. Перед храмом встановили інсталяцію із фотографій.

На них зображено життя Олексія Вадатурського та його бізнес-діяльність. Зазначається, що попрощатися з підприємцем та Героєм України прийшло понад сто людей. Тіла загиблих поховають у Миколаєві.











У столиці попрощалися з гендиректором компанії «Нібулон» Олексієм Вадатурським // 6 фото

Нагадаємо, що подружжя загинуло у наслідок російського обстрілу міста Миколаїв 31 липня.

ДОВІДКА. Олексій Вадатурський – український агропідприємець. Герой України, генеральний директор сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, віцепрезидент Української зернової асоціації. Вадатурський народився 8 вересня 1947 року, на момент загибелі йому було 74 роки.