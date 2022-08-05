Про це повідомляє “Еспресо”.
Церемонія відбулася у Володимирському кафедральному соборі у Києві. Перед храмом встановили інсталяцію із фотографій.
На них зображено життя Олексія Вадатурського та його бізнес-діяльність. Зазначається, що попрощатися з підприємцем та Героєм України прийшло понад сто людей. Тіла загиблих поховають у Миколаєві.
У столиці попрощалися з гендиректором компанії «Нібулон» Олексієм Вадатурським // 6 фото
Нагадаємо, що подружжя загинуло у наслідок російського обстрілу міста Миколаїв 31 липня.
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