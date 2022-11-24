Станом на ранок 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної таки РФ на енергооб'єкти України, без електропостачання залишається 70% міста.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Він наголосив, що всю ніч енергетики та працівники “Київводоканалу” працювали над відновлення електро- та водопостачання у Києві.

Станом на зараз водопостачання відновили на лівому березі міста. На правому березі водопостачання планують відновити у першій половині дня.

Щодо електропостачання, то станом на 7:30 ранку 24 листопада, без електроенергії залишається 70% Києва.

“Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми”, – написав очільник Києва.

Додамо, що 23 листопада, після масованого ракетного удару Росії по території України, у Києві повністю зупинилось водопостачання. Зникла у столиці й електроенергія, однак у КМВА повідомили, що відновити електропостачання можуть уже 24 листопада.

За даними Віталія Кличко, під час вчорашнього ракетного обстрілу росіяни випустили на Київ 31 ракету. Збити вдалось 21.