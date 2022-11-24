Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
Він наголосив, що всю ніч енергетики та працівники “Київводоканалу” працювали над відновлення електро- та водопостачання у Києві.
Станом на зараз водопостачання відновили на лівому березі міста. На правому березі водопостачання планують відновити у першій половині дня.
Щодо електропостачання, то станом на 7:30 ранку 24 листопада, без електроенергії залишається 70% Києва.
“Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми”, – написав очільник Києва.
Додамо, що 23 листопада, після масованого ракетного удару Росії по території України, у Києві повністю зупинилось водопостачання. Зникла у столиці й електроенергія, однак у КМВА повідомили, що відновити електропостачання можуть уже 24 листопада.
За даними Віталія Кличко, під час вчорашнього ракетного обстрілу росіяни випустили на Київ 31 ракету. Збити вдалось 21.
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- 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни ринулись скуповувати воду.