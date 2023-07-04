У Києві за час дії карантину на COVID-19 перехворіло понад пів мільйона жителів

У Києві з початку епідемії коронавірусу зареєстрували 519 637 лабораторно підтверджених випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Джерело: КМДА.

“У Києві з початку епідемії зареєструвано 519 637 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 38 725 – у дітей від 0 до 17 років – 19 766 хлопчиків і 18 959 дівчаток. Найвищий рівень захворюваності відмічався у лівобережних районах міста: Деснянському, Дарницькому та Дніпровському”, – повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За інформацією ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”, за час пандемії шпиталізували 48 674 хворих на COVID-19 (9,3% від кількості хворих). Зареєстрували 9 532 летальних випадки (1,8%). Одужали – 510 057 хворих.

Нагадаємо, що з 1 липня цього року карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні завершено. Відтак, COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип.

Однак щеплення проти COVID-19 залишаються рекомендованими і безоплатними. Зараз на рівні країни є понад 7 млн доз вакцини.

За рекомендаціями ВООЗ, вакцинуватись насамперед мають групи ризику: вагітні, особи віком 60+, імуноскомпроментовані, а також працівники об’єктів критичної інфраструктури.

Вакцинуватися можна буде як і до скасування карантину: у свого сімейного лікаря або у пунктах вакцинації. Пункти щеплень продовжуватимуть працювати, на їх базі додатково планується проведення рутинних щеплень.

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря чи за бажанням пацієнта. При цьому у МОЗ зазначили, що вакцинація проти COVID-19 є рекомендованою, але не обовʼязковою.

Щодо COVID-сертифікатів на території України – через відсутність карантинних обмежень його використання та наявність є не обовʼязковою. Попри скасування пандемії, кожна держава приймає самостійні рішення щодо запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб, тому в разі закордонних поїздок варто перевірити вимоги країни стосовно COVID-сертифікатів.