Контррозвідка СБУ затримала колишнього депутата міської ради Миколаєва, який, за завданням російських спецслужб, розробив концепцію "Миколаївської народної республіки", котра надалі мала "приєднатися" до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне “обґрунтування” для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.

Відповідно до вилучених під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та із державно-адміністративного складу України, проголосивши себе “Миколаївською народною республікою” (МНР).

А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні “герб, прапор і гімн”. Час існування МНР – виключно у період “спеціальної військової операції РФ”.

“А після її завершення – МНР буде клопотати перед керівництвом Російської федерації про включення МНР у склад РФ як окремого її регіону (суб’єкта федерації)”, – йдеться у розробленій концепції агента РФ.

Окрім цього, ворожий агент планував, що на території “псевдореспубліки” запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а “культурна галузь функціонуватиме на принципах РФ”.

Ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тож фігурант не тільки готував “концепції”, а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.

Під час санкціонованого обшуку вилучено неспростовні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:

переписку з представниками російських спецслужб;

російську та радянську символіку;

особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої МНР.

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.