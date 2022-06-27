Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Чоловік підготував документальне, правове та суспільно-політичне “обґрунтування” для створення та функціонування фейкової республіки у межах області.
Відповідно до вилучених під час обшуку документів, Миколаївщина повинна була заявити про вихід з-під юрисдикції та із державно-адміністративного складу України, проголосивши себе “Миколаївською народною республікою” (МНР).
А потім протягом місяця перейти на російську мову, отримати власні “герб, прапор і гімн”. Час існування МНР – виключно у період “спеціальної військової операції РФ”.
“А після її завершення – МНР буде клопотати перед керівництвом Російської федерації про включення МНР у склад РФ як окремого її регіону (суб’єкта федерації)”, – йдеться у розробленій концепції агента РФ.
Окрім цього, ворожий агент планував, що на території “псевдореспубліки” запровадять російський рубль, реорганізують системи освіти та охорони здоров’я за зразком РФ, а “культурна галузь функціонуватиме на принципах РФ”.
Ворог пообіцяв агенту одну з керівних посад у псевдоутворенні, якщо їм вдасться захопити Миколаївську область. Тож фігурант не тільки готував “концепції”, а й надавав інформацію про підрозділи ЗСУ на території обласного центру.
Під час санкціонованого обшуку вилучено неспростовні докази його причетності до протиправної діяльності, а саме:
- переписку з представниками російських спецслужб;
- російську та радянську символіку;
- особисті нотатки щодо створення та діяльності так званої МНР.
Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.
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