У столиці відкрили ще 52 нових пункти обігріву в чотирьох районах міста, де є генератори й можна зігрітись та підзарядити гаджети.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, столиця збільшує кількість пунктів обігріву, оснащених генераторами та іншим необхідним обладнанням. Зокрема у столиці з’явилося 52 нових пункти обігріву – у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках.

Загалом у Києві функціонують 532 пункти обігріву, які підготувало місто, з них 50 – облаштовані намети ДСНС. Крім того, додатково працюють ще понад 100 пунктів, які забезпечують підприємці.

“Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла. Ситуація з дефіцитом електроенергії залишається дуже складною по всій країні”, – зазначив Віталій Кличко.

Він також додав, що днями столиця отримала гуманітарну допомогу від міста Рига: 49 генераторів та теплові гармати, що, зокрема, пішли на дооснащення пунктів обігріву. А також Київ отримав 9 потужних генераторів від данського міста-побратима Києва Оденсе.

Зазначимо, що за програмою міжнародної технічної допомоги USAID проєкт енергетичної безпеки надав КП “Київтеплоенерго” на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання жителям Києва.