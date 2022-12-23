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Україна отримала 14 генераторів від ЮНЕСКО

Україна отримала 14 генераторів для сфери культури від Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури за запитом Міністерства культури та інформаційної політики.

П’ятниця, 23 грудня 2022, 09:32
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Зображення: mkip.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну, внаслідок атак на об’єкти критичної інфраструктури, українські культурні інституції по всій країні залишаються без опалення та електрики, й потребують підтримки.

“Отримали 14 генераторів від ЮНЕСКО. Наш Штаб порятунку культурної спадщини прийняв їх та розподілить по музеях, які найбільше їх потребують”, – повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

А також зазначив, що Україна очікує більше генераторів від країн-партнерів, аби забезпечити українські заклади культури обладнанням, щоб пережити зиму та щоб вони мали змогу працювати.

Зображення: mkip.gov.ua

Варто зауважити, що Європейський Союз передасть Україні 900 генераторів для живлення критичної інфраструктури та мільйони енергозберігаючих лампочок.

Також Європейська комісія планує профінансувати близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України.

Довідково. ЮНЕСКО – ключова міжнародна організація у світі з питань захисту та збереження культурної спадщини, яка при співпраці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, культури сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охороні пам’яток культури тощо.

Теги: генератори, допомога Україні, міжнародні відносини, Мінкультури України, наслідки обстрілів, ООН, підтримка України, російсько-українська війна - наслідки, ЮНЕСКО

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