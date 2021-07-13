Усі оператори прокату електросамокатів столиці знизили максимальну швидкість руху до 20 км/год. Це передбачено меморандумом з міською владою.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов у Telegram.

За його словами, усі оператори прокату електросамокатів Києва забезпечили програмне зниження максимальної швидкості до 20 км/год. До речі, раніше максимальна швидкість дорівнювала 35 км/год.

“Це – одна із головних вимог меморандуму. 4 оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 км/год та зони повної заборони руху. Решта мусять підтягнутися дуже скоро”, – заявив Усов.

Також оператори частково промаркували свої електросамокати номерами. Їх нанесли з обох сторін труби керма у форматі “літера та 4 цифри”. Кожен з операторів прокату електросамокатів отримав свої індивідуальні серії: Bolt – A, В, С; Jet – J, Е; BikeNow – N; Kiwi – K; Scroll Bird – O, S; Zelectra – Т, Z; Vzhooh – V.

КМДА вже почала отримувати перші дані та теплові карти від операторів щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях і найпопулярніших місцях для старту-фінішу.

За словами Усова, ці дані використають для оптимізації маршрутів громадського транспорту у майбутньому.

Нагадаємо, що Київська міська державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів у столиці.

Одним із важливих пунктів меморандуму є зобов’язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самокату. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тисяч гривень. Деталі – у матеріалі.