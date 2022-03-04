Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Серед загиблих були 38 чоловіків і 9 жінок. Вдалося врятувати 18 українських громадян.
Зазначимо, що близько полудня російські терористи атакували центр Чернігова. Вони пошкодили багато багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки вибито вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни і перекриття.
Зазначимо, що на місці атаки немає жодних військових об’єктів. Тому терористи навмисно завдавали шкоди лікарням, школам, дитсадкам і багатоповерхівкам. Збройні сили України зазначали, що такий варварський акт ініційований для залякування населення, проте армія не планує здаватися, як і уряд.
- Нагадаємо, російські терористи відмовили у наданні “зеленого коридору” для постачання гуманітарної допомоги у Херсонську область. Хоча після перемовин вони казали зворотнє.
- На подвір’я народного депутата Дмитра Разумкова прилетіли уламки російської ракети. Збройні сили України вчасно її збили.
- Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого там почалася пожежа.
- Також повідомлялося, що російські військові захопили майданчик Запорізької АЕС.
- Наразі автомобілі з пропагандистами, котрі були залучені для перевезення і знаття ролика “щасливого захоплення”, розташувались поблизу будівлі Херсонської облдержадміністрації. Всі вони мають позначки “Z”, які використовує російська армія на техніці, що бере участь у вторгненні в Україну.