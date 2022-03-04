Бомбардування окупантів призвели до смертей 47 мирних громадян у Чернігові. Терористи обстрілювали житловий масив в центрі міста.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Серед загиблих були 38 чоловіків і 9 жінок. Вдалося врятувати 18 українських громадян.

Зазначимо, що близько полудня російські терористи атакували центр Чернігова. Вони пошкодили багато багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки вибито вікна, пошкоджено покрівлі, балкони, подекуди знищено стіни і перекриття.

Зазначимо, що на місці атаки немає жодних військових об’єктів. Тому терористи навмисно завдавали шкоди лікарням, школам, дитсадкам і багатоповерхівкам. Збройні сили України зазначали, що такий варварський акт ініційований для залякування населення, проте армія не планує здаватися, як і уряд.