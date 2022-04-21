Про це повідомляють #Букви.
Рятувальники розміновують дорогу, яка веде в Нову Басань Чернігівської області. Біля села Бервиця в полях ще можуть лишатися боєприпаси або міни. У зв’язку з цим сходити з доріг небезпечно. Влада неодноразово наголошувала, аби місцеві жителі були обережними.
Рятувальники під час пошуку та ліквідації вибухонебезпечних предметів знаходять кумулятивні і фугасні снаряди до танкових гармат. Також вони виявляють та знешкоджують протипіхотні міни, протитанкові міни та інші боєприпаси.
Зокрема на полі стоїть один зі знищених російських танків, ймовірно МТУ-72 (танковий мостоукладальник), бо неподалік лежать конструкції схожі на понтонну переправу. Боєприпаси знешкоджують за межами населених пунктів посеред поля.
понтонну переправу. Боєприпаси знищують за межами населених пунктів у полі.
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