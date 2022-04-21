На територіях, які звільнили російські окупанти, продовжують процес розмінування. Співробітники ДСНС шукають вибухонебезпечні предмети в Київській області та по дорозі, що веде до Чернігівського регіону.

Про це повідомляють #Букви.

Рятувальники розміновують дорогу, яка веде в Нову Басань Чернігівської області. Біля села Бервиця в полях ще можуть лишатися боєприпаси або міни. У зв’язку з цим сходити з доріг небезпечно. Влада неодноразово наголошувала, аби місцеві жителі були обережними.

Рятувальники під час пошуку та ліквідації вибухонебезпечних предметів знаходять кумулятивні і фугасні снаряди до танкових гармат. Також вони виявляють та знешкоджують протипіхотні міни, протитанкові міни та інші боєприпаси.

Зокрема на полі стоїть один зі знищених російських танків, ймовірно МТУ-72 (танковий мостоукладальник), бо неподалік лежать конструкції схожі на понтонну переправу. Боєприпаси знешкоджують за межами населених пунктів посеред поля.

понтонну переправу. Боєприпаси знищують за межами населених пунктів у полі.