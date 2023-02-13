У Китаї заявили, що американські повітряні кулі пролітали над Китаєм понад 10 разів з початку 2022 року

В уряді Китаю звинуватили США, що американські повітряні кулі незаконно пролітали над КНР понад 10 разів від початку 2022 року.

Про це повідомило Bloomberg.

За словами офіційного представника МЗС Китаю Ван Веньбіня, Пекін залишає за собою право вживати необхідних заходів.

“Нерідко американські повітряні кулі незаконно вдираються у повітряний простір іншої країни”, – сказав Ван. “США повинні задуматися про себе та змінити свою неправильну практику. Ми залишаємо за собою право вживати необхідних заходів для усунення відповідних інцидентів”.

Вперше Китай звинуватив Сполучені Штати через використання аеростатів над його територією.

Офіційний представник МЗС Китаю ухилився від відповіді на питання про повідомлення китайського ЗМІ The Paper стосовно того, чи готується Пекін збити невідомий об’єкт, який пролітав над його водами неподалік портового міста Ціндао.