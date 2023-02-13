У Китаї заявили, що американські повітряні кулі пролітали над Китаєм понад 10 разів з початку 2022 року

Про це повідомило Bloomberg.
За словами офіційного представника МЗС Китаю Ван Веньбіня, Пекін залишає за собою право вживати необхідних заходів.
“Нерідко американські повітряні кулі незаконно вдираються у повітряний простір іншої країни”, – сказав Ван. “США повинні задуматися про себе та змінити свою неправильну практику. Ми залишаємо за собою право вживати необхідних заходів для усунення відповідних інцидентів”.
Вперше Китай звинуватив Сполучені Штати через використання аеростатів над його територією.
Офіційний представник МЗС Китаю ухилився від відповіді на питання про повідомлення китайського ЗМІ The Paper стосовно того, чи готується Пекін збити невідомий об’єкт, який пролітав над його водами неподалік портового міста Ціндао.
- 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом.
- У Китаї заявили, що повітряна куля була “цивільним” об’єктом, спеціально призначеним для “метеорологічних цілей” і випадково потрапила у повітряний простір США. Пекін відкинув звинувачення Вашингтона.
- Розвідувальне співтовариство США пов’язало збитий 4 лютого китайський аеростат з масштабною програмою стеження, яку проводить КНР. Такі кулі вже багато років збирають інформацію про військові об’єкти в різних країнах і регіонах, які становлять для КНР стратегічний інтерес.
- У КНР не забажали відповідати на запит США щодо телефонного дзвінку на тлі збиття китайського розвідувального аеростата, який нібито виконував метеорологічні дослідження та випадково опинився в американському повітряному просторі.
- Американський винищувач F-22 ракетою AIM 9X збив невідомий об’єкт над Канадою. За останній тиждень це третій об’єкт, збитий над повітряним простором Північної Америки.