У нових літаках компанії Boeing, 787 Dreamliner, знайшли дефекти. Титанові частини літаків виявилися слабшими, ніж потрібно.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Це не перший дефект Dreamliner. У липні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що в деяких літаків цього модельного ряду були проблеми з носовою частиною. Потім стало відомо, що частина фюзеляжу не відповідає необхідним стандартам.

Новий дефект знайшли, коли проводили технічну внутрішню перевірку.

“Ми отримали повідомлення від одного з наших постачальників про 787 частин, виготовлених неправильно. Поки тривало розслідування, ми з’ясували, що цей дефект не може вплинути на безпеку польотів”, – пояснили в компанії.

Тепер Boeing має перевірити літаки, які ще не було продано чи доставлено замовникам.

Зараз у компанії є майже 100 недоставлених Dreamliners. Більшість літаків слід поставити до кінця 2021 року.