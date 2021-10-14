Про це повідомляє американське видання The Hill.
Це не перший дефект Dreamliner. У липні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) повідомило, що в деяких літаків цього модельного ряду були проблеми з носовою частиною. Потім стало відомо, що частина фюзеляжу не відповідає необхідним стандартам.
Новий дефект знайшли, коли проводили технічну внутрішню перевірку.
“Ми отримали повідомлення від одного з наших постачальників про 787 частин, виготовлених неправильно. Поки тривало розслідування, ми з’ясували, що цей дефект не може вплинути на безпеку польотів”, – пояснили в компанії.
Тепер Boeing має перевірити літаки, які ще не було продано чи доставлено замовникам.
Зараз у компанії є майже 100 недоставлених Dreamliners. Більшість літаків слід поставити до кінця 2021 року.
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