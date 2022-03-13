Окупанти атакували евакуаційний рейс у Луганській області. Вони масово обстрілювали населенні пункти Рубіжне та Кремінна.

Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Планувалося, що з 09:00 почнеться режим тиші та почнуть функціонувати “зелені коридори”. З 10:00 евакуаційні автобуси мають прибути до Бахмуту Донецької області.

“Гарантій безпеки немає…Російська орда все зриває”, — написав голова Луганської ОДА.

У автобуси в першу чергу сідають діти, жінки та літні люди. Ситуація у населених пунктах Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське та Золоте залишається контрольованою.

Попередньо про постраждалих не повідомлялося.