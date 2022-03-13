Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.
Планувалося, що з 09:00 почнеться режим тиші та почнуть функціонувати “зелені коридори”. З 10:00 евакуаційні автобуси мають прибути до Бахмуту Донецької області.
“Гарантій безпеки немає…Російська орда все зриває”, — написав голова Луганської ОДА.
У автобуси в першу чергу сідають діти, жінки та літні люди. Ситуація у населених пунктах Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське та Золоте залишається контрольованою.
Попередньо про постраждалих не повідомлялося.
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