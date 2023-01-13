19 учасників незаконного збройного формування так званої "Луганської народної республіки", які воювали на боці російських військ, судитимуть у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Під час розслідування було встановлено, що у лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення РФ, мешканці Луганської області добровільно перейшли на бік ворога та вступили у незаконне воєнізоване формування так званої “ЛНР”.

Після початку збройної агресії, обвинувачені виконували бойові завдання на території Харківської області.

Відтак, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 19 громадян України за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Зрадники були затримані на початку вересня 2022 року під час спроби подальшого просування на підконтрольну Україні територію. Зараз обвинувачені утримуються в українських пенітенціарних установах.

Крім того, жителя Сумської області судитимуть за те, що він провів понад 120 одиниць техніки російських армійців по території регіону в напрямку Києва. Відтак, Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів.

Під час слідства було встановлено, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки росіян по території Сумської області. Загалом зрадник встиг провести більш як 120 одиниць ворожої техніки. Після звільнення Сумської області від російських загарбників чоловік продовжив співпрацювати із представником Збройних сил РФ.

За даними правоохоронців, він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму російському куратору координати українських військових об’єктів.