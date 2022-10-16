У Лимані знайдено тіла ще шістьох загиблих мирних жителів. Вони померли через дії російських окупантів за часи окупації.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, за минулу добу російські військові вбили одного жителя Бахмуту. Ще троє цивільних людей у Донецькій області отримали поранення.

ЗСУ звільнили від окупантів Лиман 1 жовтня. Українські захисники тоді скинули з даху будівлі російські прапори та встановили український.

Станом на 9 жовтня було ексгумовано перших 20 людей, яких виявили у масових похованнях. В одному з них може знаходитися попередньо близько 200 мирних жителів, а в іншому військовослужбовці ЗСУ.

Зазначимо, що раніше у населеному пункті Яцьківка біля Лимана було виявлено штаб російських загарбників. Вони залишили списки полонених та незаконно заарештованих людей.