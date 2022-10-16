Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, за минулу добу російські військові вбили одного жителя Бахмуту. Ще троє цивільних людей у Донецькій області отримали поранення.
ЗСУ звільнили від окупантів Лиман 1 жовтня. Українські захисники тоді скинули з даху будівлі російські прапори та встановили український.
Станом на 9 жовтня було ексгумовано перших 20 людей, яких виявили у масових похованнях. В одному з них може знаходитися попередньо близько 200 мирних жителів, а в іншому військовослужбовці ЗСУ.
Зазначимо, що раніше у населеному пункті Яцьківка біля Лимана було виявлено штаб російських загарбників. Вони залишили списки полонених та незаконно заарештованих людей.
- У Рубіжному Луганської області прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з Чеченської Республіки почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів.
- Протягом 14 жовтня під’єднали газопостачання у понад трьох тисячах будинках в Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.