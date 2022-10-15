Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
За його словами, наразі тривають роботи й на інших напрямках.
У деокупованих районах Харківської, Херсонської, Донецької областей працюють над повернення порядку соціальних та медичних послуг, енерго-, водо- та газопостачання, зв’язку та пошт.
Президент також подякував усім, хто оперативно ліквідовує наслідки російських ударів, зокрема енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, будівельникам, працівникам Національної поліції та урядовцям.
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