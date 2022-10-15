Протягом 14 жовтня під'єднали газопостачання у понад трьох тисячах будинках в Ізюмському, Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, наразі тривають роботи й на інших напрямках.

У деокупованих районах Харківської, Херсонської, Донецької областей працюють над повернення порядку соціальних та медичних послуг, енерго-, водо- та газопостачання, зв’язку та пошт.

Президент також подякував усім, хто оперативно ліквідовує наслідки російських ударів, зокрема енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, будівельникам, працівникам Національної поліції та урядовцям.