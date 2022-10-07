У населеному пункті Яцьківка біля звільненого Лимана, що на Донеччині, правоохоронці виявили штаб російських загарбників зі списками полонених та незаконно заарештованих людей.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань

За даними ДБР, у населеному пункті Яцьківка неподалік Лимана правоохоронці виявили штаб окупантів, який росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей.

З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях.

Крім того, у відомстві наголосили, що стабілізаційні заходи у деокупованому Лимані тривають. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень відносно місцевих зрадників та колаборантів.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень.

Варто зазначити, що 1 жовтня українські захисники звільнили від окупантів Лиман Донецької області. У мережі вже з’явилося відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі міста. Також на записі видно, як українські військові скидають з даху будівлі російські прапори та встановлюють український.

Натомість у британській розвідці припускають, що Лиман захищали неукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингентів добровільно мобілізованих резервістів. Також у звіті йдеться, що ймовірно, сили РФ при відступі зазнали великих втрат, коли відійшли єдиною дорогою з міста, яка все ще була в руках росіян.

У міноборони Великої Британії наголосили, що в оперативному плані Лиман важливий, оскільки він контролює ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Виведення військ ЗС РФ призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців.

На переконання розвідників Сполученого Королівства, подальші втрати території на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на старше командування.