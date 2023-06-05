Джерело: LRT.
За словами керівниці Міжнародної української школи Олени Внуковської, лише за перші три дні реєстрації у Каунасі та Шяуляї сумарно записалися більше 450 українських дітей.
“Протягом усього року роботи наших п’ятиденних шкіл у Вільнюсі та Клайпеді, нам регулярно надходили звернення від українських батьків з усіх міст Литви із проханням відкрити нові відділення МУШ. Наші люди є скрізь. А найбільша українська школа в Європі, яка надає атестат державного зразка та навчає за затвердженими Міністерством освіти України програмами, — одна. І це наша школа”, – розповідає Внуковська.
Також зазначається, що в українських школах у Вільнюсі та Клайпеді навчаються загалом 1350 українських дітей.
ДОВІДКОВО. Міжнародна українська школа (МУШ) – білінгвальний навчальний заклад, де велика увага крім української та англійської приділяється вивченню литовської мови. Для цього у навчальному закладі було написано нові спеціальні програми.
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