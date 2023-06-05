На прохання батьків з України у литовських містах Каунас та Шяуляй відкриють відділення Міжнародної української школи з п'ятиденним графіком навчання.

Джерело: LRT.

За словами керівниці Міжнародної української школи Олени Внуковської, лише за перші три дні реєстрації у Каунасі та Шяуляї сумарно записалися більше 450 українських дітей.

“Протягом усього року роботи наших п’ятиденних шкіл у Вільнюсі та Клайпеді, нам регулярно надходили звернення від українських батьків з усіх міст Литви із проханням відкрити нові відділення МУШ. Наші люди є скрізь. А найбільша українська школа в Європі, яка надає атестат державного зразка та навчає за затвердженими Міністерством освіти України програмами, — одна. І це наша школа”, – розповідає Внуковська.

Також зазначається, що в українських школах у Вільнюсі та Клайпеді навчаються загалом 1350 українських дітей.

ДОВІДКОВО. Міжнародна українська школа (МУШ) – білінгвальний навчальний заклад, де велика увага крім української та англійської приділяється вивченню литовської мови. Для цього у навчальному закладі було написано нові спеціальні програми.

Нагадаємо, 25 травня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі у форматі Рамштайн, де презентував новий пакет військової допомоги Україні. Військова підтримка України Литвою незабаром досягне 465 млн євро.