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У Литві зібрали 14 млн євро на закупівлю радарів для ЗСУ

У Литві зібрали 14 мільйонів євро на багатофункціональні тактичні радари, які спорядять Україні. Вони допоможуть ефективніше захищатися від обстрілів російської авіації.

Неділя, 26 лютого 2023, 18:58
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Про це повідомив литовський журналіст Андріус Тапінас у Twitter.

Литовцям вдалося зібрати кошти всього за місяць.

Завдання радарів — контролювати повітряний простір навколо об’єктів, які мають стратегічне значення для України.

Збір коштів завершився 24 лютого, на річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час концерту на підтримку акції оголосили, що зібрано 14 мільйонів євро.

Благодійну ініціативу започаткувала литовська телерадіокомпанія LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas та Stiprūs карткою до річниці війни в Україні.

Зауважимо, метою акції було зібрати п’ять мільйонів євро на закупівлю радарів ізраїльського виробництва. Однак результати виявилися набагато кращими, до допомоги українцям долучалися як звичайні громадяни, так і громадські діячі, приватні компанії та організації. Організатори сподівалися зібрати загалом 10 млн євро до 24 лютого.

Ізраїльські радари можуть виявляти будь-які типи об’єктів, незалежно від їх розміру чи швидкості.

Це не перша така соціальна акція в Литві. Навесні минулого року литовці за кілька днів зібрали п’ять мільйонів євро на купівлю турецького безпілотника Bayraktar для ЗСУ.

Зауважимо, 5 лютого глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс повідомив, що литовці зібрали шість мільйонів євро на придбання ППО для України.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року литовці зібрали 250 тисяч доларів на дрон для майбутнього українського флоту морських дронів та дали йому назву “Peace Дец”.

Литовці купили для України морський безпілотник за $250 000 і, набравши приголомшливі 12 000 голосів, лише за кілька годин назвали його “PEACE Дец”,  зазначив Андрюс Баліс Тапінас.

Ще раніше литовський журналіст збирав кошти на турецький дрон Bayraktar для України. Тоді компанія заявила, що не братиме грошей за цей безпілотник і подарує його ЗСУ.

Теги: допомога ЗСУ, збір коштів, підтримка ЗСУ, підтримка України, Литва

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