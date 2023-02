У Литві зібрали 14 млн євро на закупівлю радарів для ЗСУ

Про це повідомив литовський журналіст Андріус Тапінас у Twitter.

Литовцям вдалося зібрати кошти всього за місяць.

Завдання радарів — контролювати повітряний простір навколо об’єктів, які мають стратегічне значення для України.

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks.

That’s it from us. For now.

We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 24, 2023