У Литві зібрали 14 млн євро на закупівлю радарів для ЗСУ

У Литві зібрали 14 мільйонів євро на багатофункціональні тактичні радари, які спорядять Україні. Вони допоможуть ефективніше захищатися від обстрілів російської авіації.

Про це повідомив литовський журналіст Андріус Тапінас у Twitter.

Литовцям вдалося зібрати кошти всього за місяць.

Завдання радарів — контролювати повітряний простір навколо об’єктів, які мають стратегічне значення для України.

14 000 000 euro from Lithuanians to buy radars to defend Ukraine. In four weeks. That’s it from us. For now. We will be back pic.twitter.com/Nh7wiLeoyN — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 24, 2023

Збір коштів завершився 24 лютого, на річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час концерту на підтримку акції оголосили, що зібрано 14 мільйонів євро.

Благодійну ініціативу започаткувала литовська телерадіокомпанія LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas та Stiprūs карткою до річниці війни в Україні.

Зауважимо, метою акції було зібрати п’ять мільйонів євро на закупівлю радарів ізраїльського виробництва. Однак результати виявилися набагато кращими, до допомоги українцям долучалися як звичайні громадяни, так і громадські діячі, приватні компанії та організації. Організатори сподівалися зібрати загалом 10 млн євро до 24 лютого.

Ізраїльські радари можуть виявляти будь-які типи об’єктів, незалежно від їх розміру чи швидкості.

Це не перша така соціальна акція в Литві. Навесні минулого року литовці за кілька днів зібрали п’ять мільйонів євро на купівлю турецького безпілотника Bayraktar для ЗСУ.