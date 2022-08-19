Російські загарбники готуються до встановлення нового тотему замість зруйнованого ними меморіалу пам’яті українським військовослужбовцям, які загинули під час російсько-української війни.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни вже почали підготовку до встановлення нового тотему на місці, де раніше був меморіал пам’яті загиблим українським військовим.

“Жахливе поєднання “духовних скрепів” про “Велику Вітчизняну війну” та теперішню окупацію України. На фоні зруйнованого російськими бомбами міста, де не вистачає нічого – справжній апофеоз цинізму. Лють. Просто Лють”, – зазначив радник міського голови Маріуполя.

На початку серпня у Маріуполі російські загарбники знищили меморіал пам’яті українським військовим, які загинули під час війни Росії проти України.

Окупаційна влада РФ зруйнувала меморіал, який був присвячений українським захисникам. Дубове листя з бронзи, на кожному з яких було ім’я загиблого героя, загарбники демонтували й викинули разом із будівельним сміттям.

Довідка. “Духовні скріпи”, “духовні скрепи” — ідеологічна настанова в Росії, що позначає “традиційні цінності” для населення РФ, яка набула популярності за часів пізнього “путінізму”, після того, як 12 грудня 2012 була використана в Посланні президента В. В. Путіна до Федеральних Зборів Росії. Фактично застосовується як ідеологічне підґрунтя російської військової експансії.