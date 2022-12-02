Супутники Maxar Technologies зафіксували знімок, на якому видно збільшення поховань на міському кладовищі в окупованому Маріуполі.

Про це пише пресслужба Maxar Technologies у Twitter.

У дописі пропонується порівняти дві світлини головного міського кладовища “Старокримське” у західній частині Маріуполя. Одне фото від 29 березня, що ліворуч та інше від 30 листопада — праворуч.

На фотографіях добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.

Нагадаємо, що в Донецькій області зростають масові поховання. Раніше на цьому ж цвинтарі з’явився новий сектор братніх могил.

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN — Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022

Офіційно українські особи заявляли про щонайменше 25 тисяч осіб загиблих ще у квітні. Наприкінці серпня зʼявилась інформація за даними інсайдерського джерела президента Маріупольського телебачення Миколи Осиченка, що цифра загиблих бази Іллічівського моргу сягає 87 000, а Новоазовської прокуратури — 26 700 осіб. Микола Осиченко розповів #Буквам про витік інформації з моргів, подробиці поховань та ексгумації тіл.

27 жовтня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни намагаються приховати сліди своїх воєнних злочинів, скоєних у місті. Свідки стверджували, що бачили, як окупанти останніми місяцями витягували тіла з-під уламків зруйнованих будівель та відвозили їх для поховання.