Про це пише пресслужба Maxar Technologies у Twitter.

У дописі пропонується порівняти дві світлини головного міського кладовища “Старокримське” у західній частині Маріуполя. Одне фото від 29 березня, що ліворуч та інше від 30 листопада — праворуч.

На фотографіях добре видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.

Нагадаємо, що в Донецькій області зростають масові поховання. Раніше на цьому ж цвинтарі з’явився новий сектор братніх могил.

The main city cemetery (Starokrymske) on the western side of #Mariupol has had significant expansion of the number of graves. Satellite images from March 29, 2022 (left) compared to November 30, 2022 (right). #Ukraine pic.twitter.com/XTDfI9GILN

— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022