У компанії Maxar Technologies опублікували нові супутникові знімки Кримського мосту, який був пошкоджений внаслідок вибуху 8 жовтня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Twitter.

“На сьогоднішніх знімках, зроблених у Криму, видно ремонтні роботи на залізничній гілці Кримського мосту, а також на пошкоджених ділянках прольоту автодорожнього/автомобільного мосту”, — йдеться у повідомленні.

Водночас на фото можна побачити транспортні засоби, що рухаються мостом, і пором, що перевозить вантажівки через протоку.

ДОВІДКА: На Кримському мості, який з’єднує тимчасово окупований півострів з Росією вранці виникла пожежа. Російські ЗМІ повідомляють про загоряння цистерни з паливом. Рух транспорту мостом зупинено.

За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”. Окупанти звинуватили у цьому “українських вандалів”.

Згодом Федеральна служба безпеки Російської Федерації назвала організатором вибуху на Кримському мосту Головне управління розвідки України та його голову Кирила Буданова. Росіяни провели розслідування та затримали п’ятьох громадян РФ, трьох громадян України та Вірменії, які нібито брали участь у підготовці злочину.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали нісенітницею звинувачення голови відомства Кирила Буданова.