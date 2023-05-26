Ввечері 26 травня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Попередньо, було влучання в районі "Азовсталі".

Джерело: Маріупольська міськрада, російська пропагандистська агенція “РИА Новости“.

За попередніми даними відомо про влучання в районі “Азовсталі”. Там видніється великий стовп диму.

“Два потужних вибухи в районі “Азовсталі”. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над [селищем] Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО”, — написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Водночас російські пропагандисти, посилаючись на окупаційну владу зазначили, що “ЗСУ запустили 2 далекобійні ракети у напрямку Маріуполя”.

Станом на зараз українська влада вибухи у Маріуполі не коментувала.