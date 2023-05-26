Джерело: Маріупольська міськрада, російська пропагандистська агенція “РИА Новости“.
За попередніми даними відомо про влучання в районі “Азовсталі”. Там видніється великий стовп диму.
“Два потужних вибухи в районі “Азовсталі”. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над [селищем] Нікольським зафіксовано невдалу роботу ППО”, — написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Водночас російські пропагандисти, посилаючись на окупаційну владу зазначили, що “ЗСУ запустили 2 далекобійні ракети у напрямку Маріуполя”.
Станом на зараз українська влада вибухи у Маріуполі не коментувала.
- Минає рік відтоді, як українці спостерігали за історією одного доленосного рішення, що передбачало вихід українських захисників з “Азовсталі” до полону. Задля збереження життів, з вірою в підтримку українського народу та рішучість міжнародних спільнот, вони зробили крок у невідомість. Проте шанс на порятунок перетворився на ще більш запеклу боротьбу, де надію замінив морок.
- Рідні військовослужбовців, котрі за наказом вийшли з території заводу “Азовсталь”, потрапивши у російський полон, заявили, що звільнення полонених — борг кожного українця та обов’язок влади.
- 6 травня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 захисники та троє захисниць “Азовсталі”.
- У центрі Києва відбулася хода “Чекаємо додому героїв Маріуполя”, приурочена до роковин виходу Маріупольського гарнізону з “Азовсталі”.