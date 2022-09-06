Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, в останній день серпня в Мангуші пройшло засідання гауляйтерів. Від керівництва так званої “ДНР” надійшла вказівка терміново поновити військовий облік у Маріупольському районі.
“Це означає, що принаймні Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня. За нашими даними, така сама вказівка була й щодо Маріуполя, однак її виконання відтерміновано на два тижні”, – розповів Петро Андрющенко.
Відтак орієнтовно у 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша “хвиля мобілізації”. Саме тому радник міського голови Маріуполя закликав чоловіків призовного віку евакуюватися.
“Поки не введено заборону – евакуюйтесь. Будь-яким шляхом, у будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м’ясо”, – наголосив Петро Андрющенко.
Варто зазначити, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примусово “мобілізують” місцевих мешканців, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхні місця приймають жінок та пенсіонерів з РФ. Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті “Довжанська-Капітальна”, де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їх місця жінок та пенсіонерів.
- Російські військові мають намір примусово мобілізувати ще 10 тисяч жителів Луганської області. Вони вдалися до нових методів залучення на війну.
- На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація. У війську загарбників мобілізовані чоловіки підлягають дискримінації у порівнянні з російськими військовослужбовцями.
- У РФ не поспішають обмінювати полонених бойовиків так званої “ЛНР”. Процедуру застосовують тільки стосовно росіян.