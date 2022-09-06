Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, в останній день серпня в Мангуші пройшло засідання гауляйтерів. Від керівництва так званої “ДНР” надійшла вказівка терміново поновити військовий облік у Маріупольському районі.

“Це означає, що принаймні Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня. За нашими даними, така сама вказівка була й щодо Маріуполя, однак її виконання відтерміновано на два тижні”, – розповів Петро Андрющенко.

Відтак орієнтовно у 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша “хвиля мобілізації”. Саме тому радник міського голови Маріуполя закликав чоловіків призовного віку евакуюватися.

“Поки не введено заборону – евакуюйтесь. Будь-яким шляхом, у будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м’ясо”, – наголосив Петро Андрющенко.

Варто зазначити, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни примусово “мобілізують” місцевих мешканців, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхні місця приймають жінок та пенсіонерів з РФ. Нещодавно повідомлялося про надважку ситуацію на колись провідній шахті “Довжанська-Капітальна”, де примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їх місця жінок та пенсіонерів.