Окупаційні війська РФ готують псевдорозслідування про причини бомбового удару по драматичному театру в Маріуполі. Вони хочуть покласти відповідальність за власний воєнний злочин на Україну.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У такий спосіб окупанти хочуть зняти з себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів. Більшість з тих, хто переховувався у приміщення театру, були жінками та дітьми.

Українська розвідка розповіла, що окупанти залучили для цього декілька знімальних груп російських телеканалів. Вони готують постановочні відео, де будуть стверджувати, що вибух у театрі стався всередині будівлі.

Окупанти планують подати інформацію так, що усі руйнування відбулись начебто “внаслідок детонації великої кількості вибухівки”. Крім того, нібито від цього загинуло не більше як 14 людей.

Для цього російські пропагандисти знайшли так званих “свідків”. Останні нібито бачили, як “люди у військовій формі заносили ящики” в будівлю напередодні трагедії.

“Між тим, бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів”, – наголосили у ГУР.

Зазначимо, що російська авіація скинула бомбу на драматичний театр Маріуполя, який використовували як бомбосховище, 16 березня. Внаслідок цього загинули не менш ніж 300 мирних людей.