Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У такий спосіб окупанти хочуть зняти з себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів. Більшість з тих, хто переховувався у приміщення театру, були жінками та дітьми.
Українська розвідка розповіла, що окупанти залучили для цього декілька знімальних груп російських телеканалів. Вони готують постановочні відео, де будуть стверджувати, що вибух у театрі стався всередині будівлі.
Окупанти планують подати інформацію так, що усі руйнування відбулись начебто “внаслідок детонації великої кількості вибухівки”. Крім того, нібито від цього загинуло не більше як 14 людей.
Для цього російські пропагандисти знайшли так званих “свідків”. Останні нібито бачили, як “люди у військовій формі заносили ящики” в будівлю напередодні трагедії.
“Між тим, бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість – жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів”, – наголосили у ГУР.
- Нагадаємо, російські окупанти завершили так зване “слідство” щодо знищенного драмтеатру у Маріуполі. Вони заявили, що трупний запах виник не через сотні людей, які загинули там внаслідок російського авіанальоту, а начебто через схований там склад риби.
- У Маріуполі окупанти напали на місцевого жителя. П’яні росіяни через зауваження кинули гранату в маріупольця.
- Окупанти вирішили позбавити українців прав власності на нерухомість у Маріуполі.
- Намагаючись окупувати Маріуполь, росіяни обстрілювали з артилерії цивільне населення та скидали бомби з літаків. Полонений військовослужбовець РФ, котрим виявився русифікований татарин, зізнався, що спогади про події у місті викликають у нього жах.