У Маріуполі російські окупанти проводять чергову мобілізацію

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали третій етап прихованої мобілізації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, у Маріуполі окупаційна влада розпочала третю хвилю прихованої мобілізації.

Загарбники закликають чоловіків нібито працювати охоронцями у маріупольському СІЗО, проте потім вони їх мобілізують на фронт. Окрім того, було змінено порядок надання перепусток. Відтепер для її отримання чоловікам необхідно подавати військовий квиток: не лише водіям, але й пасажирам.

“Чергова (третя) хвиля прихованої мобілізації. Тепер під виглядом… охоронців у маріупольському СІЗО. Днями повідомляли, що разом з вербуванням буде початок нової хвилі. Тепер – спостерігаємо”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він додав, що мобілізаційний облік резерву вже сформовано і закликав мешканців Маріуполя евакуюватися доки ще є можливість.

“Маріупольці. Евакуюйтеся поки є можливість. Мобілізація від росіян – це прямий квиток у пекло”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі продовжує горіти завод “Сателіт”. Сили спротиву спричинили займання ще 14 липня.

Окупаційні сили РФ витратили 150 тонн води під час спроб ліквідування пожежі. На черговій нараді МНС Росії визнали, що вони не можуть приборкати займання.