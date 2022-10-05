У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники продовжують проводити фільтраційні заходи, щодня майже 100 осіб змушені проходити так звані "перевірки".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

“Якось з “референдумом” та нашим наступом ця тема трохи забулась. Даремно. На сьогодні щодня до 100 людей проходять фільтрація прямо в місті. Це обов’язкова вимога при влаштуванні на роботу на “російських підрядників”. Тобто, без фільтрації ти не просто “ніхто””, – розповів Петро Андрющенко.

Також він зазначив, що місцеві мешканці Маріуполя залишаються наодинці з ризиками арешту в будь-який час.

“Попри анексію та гучні заяви про те, що всі маріупольці тепер “громадяни Росії”, фільтрацію ніхто не скасував. Для всіх, молодше 65 років та дорослих з 15 років.

Тобто 15-тірічний підліток, по суті дитина, вже має пройти принизливу процедуру фільтрації. Така вона – Росія. Реалії як вони є”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, що російська влада продовжує знищувати українців, а кількість “пунктів фільтрації” зростає щоденно.

У повідомленні він зазначив, що Росія “фільтрує” українських громадян та продовжує безжально знищувати тих, кого російська влада за власною методичкою визнає “невиправними”.

Крім того, Дмитро Лубінець зауважив, що у звіті, підготованому Human Rights Watch про фільтрацію та злочин насильницького переміщення цивільного населення України в Російську Федерацію, підтверджуються факти про воєнні злочини, які вчиняє Росія в Україні, і які безумовно можуть вважатися злочином геноциду. Звіт був написаний на основі спілкувань з людьми, котрі пройшли жахливі випробування, але змогли вибратися з тимчасово окупованих територій.

Омбудсмен наголосив, що, за даними звіту про фільтраційну систему від Лабораторії з гуманітарних досліджень Єльського університету, лише на території Донецької області підтверджено наявність 21 фільтраційного табору.

“На жаль, кількість таких “пунктів фільтрації” збільшується щоденно, а умови проходження стають ще жорсткішими й мільйони українців змушені проходити через знущання і тортури”, – розповів Дмитро Лубінець.