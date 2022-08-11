У тимчасово окупованому Маріуполі працівники "Міськводоканалу" влаштували бунт через невиплату заробітної плати.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Працівники відмовилися виходити на роботу та вимагають виплатити обіцяну заробітну плату. Проте російські окупанти не поспішають виконувати вимогу місцевих мешканців Маріуполя, адже вони звикли до “рабського менталітету росіян”.

Натомість жителі Маріуполя змушують поважати їх працю, адже в Україні вони звикли саме до такого ставлення роботодавців.

“В українському Маріуполі місцеві жителі отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста”, – зазначили у міській раді Маріуполя.

Тим часом у Маріуполі російські окупанти проводять приховану мобілізацію. Для цього вони надсилають “рекламні” повідомлення на телефон про набір на службу в армію РФ.

Нещодавно місцеві мешканці тимчасово окупованого Маріуполя отримали “рекламні” повідомлення на телефон про набір до збройних сил Росії. У такий спосіб російські загарбники дедалі активніше намагаються залучити цивільне населення до військ РФ.