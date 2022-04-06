Російські окупаційні війська почали використовувати мобільні крематорії у Маріуполі для знищення доказів своїх злочинів. Вони збирають та спалюють тіла вбитих через російське вторгнення.

Про це повідомляє Маріупольска міська рада.

Через російську агресію станом на минулий тиждень могли загинути близько 5 тисяч мирних жителів Маріуполя. Проте міська рада додала, що через розміри міста та руйнування жертвами російських військових могли стати й десятки тисяч цивільних.

Зазначено, що такий масштаб звірств свідчить про те, чому РФ не поспішає давати “зелене світло” гуманітарній місії Туреччини та іншим ініціативам щодо порятунку та повної евакуації місцевих. Окупаційні війська намагаються ідентифікувати усіх потенційних свідків звірств. Вони шукають людей не тільки по всьому місту, а й в фільтраційних таборах, щоб знищити згадки про злочини.

До “брудної роботи” з мобільними крематоріями залучають колаборантів, спеціальні бригади зачистки місцевих та терористів так званої “ДНР”. Вони збирають та спалюють тіла вбитих внаслідок російського вторгнення мешканців Маріуполя.

Міський голова Вадим Бойченко заявив, що місто перетворилося на “табір смерті”. За його словами, межі злочинів та руйнувань вийшли за рамки бойових дій в Чечні чи Алеппо, він назвав стан у місті “новим Освенцимом та Майданеком”.