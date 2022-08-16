У тимчасово окупованому Маріуполі під час зливи впали електричні опори, які російські загарбники встановили при відновленні постачання електричної енергії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Відновлення у реальності. Вулиця Шота Руставелі, 79 та вул. Тарасова, 1. При відновленні електрики встановили електроопори. При першій зливі опори впали й досі з електродротами валяються просто на дорозі”, – розповів Петро Андрющенко.

Окрім того, він додав, що електроенергії у будинках немає, натомість є небезпека для пішоходів.

Петро Андрющенко нагадав, що у подібній ситуації два тижні тому у Приморському районі електричним струмом від дротів на землі вбило собаку. Також він наголосив на тому, що наступною жертвою може стати дитина або дорослий.

За його словами, окупаційна влада на цей інцидент зовсім ніяк не реагує. “Після гарного відео про “життя повертається” реальна доля мешканців Маріуполя нікому не цікава”, – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Натомість у Маріуполі російські загарбники збирають жителів міста в одному приміщенні та агітують приєднуватися до російської пропаганди. Російські окупанти зібрали мешканців міста віком від 16 до 35 років та довго розповідали їм про те, як правильно необхідно любити батьківщину та про перспективи вступу до “неокомсомолу”.