Про це Жумаділов написав на своїй сторінці в Facebook.
У вівторок, 6 квітня, МОЗ та президент України Володимир Зеленський заявили про укладання міністерством “рамкового договору” про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer. Водночас вартість вакцини, а також чіткі терміни її постачання названо не було.
Жумаділов заявив, що терміну “рамковий договір” не існує, і йдеться лише про попередню домовленість про постачання вакцини, а не її закупівлю.
“То що це за “рамковий договір”. У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі. Про що мова? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобовязання. MoU/Term Sheet — це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити”, — пояснив він.
Голова “Медзакупівель” також зазначив, що вартість вакцини має бути на рівні 18 доларів за дозу, і державний бюджет таких призначень на закупівлю препарату не містив.
“Остаточне підтвердження того, що маємо справу із укладанням попереднього документу, що не має зобов’язувального характеру — нечіткі формулювання графіку поставок. Перші партії (які саме?) прибудуть найближчими місяцями (коли саме?). “Угадай мелодію” замість ясності”, — додав Жумаділов.
- Наприкінці грудня минулого року стало відомо, що Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну китайської вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech проти коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що Україна повинна отримати 1,913 млн доз вакцини.
- Україна попередньо заплатила за вакцину 964 млн гривень (за ціною 504 гривні за дозу). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів про зволікання МОЗ із закупівлями вакцин проти коронавірусу, а також про те, що вакцину можна було закупити дешевше.
- Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі вакцини Sinovac Biotech.
- У січні 2021 року очільник МОЗ Степанов заявив, що міністерство має намір відсторонити “Медзакупівлі” від замовлень вакцин проти COVID-19.