Голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов заявив, що договір між Україною та фармкорпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 не передбачає їхню закупівлю.

Про це Жумаділов написав на своїй сторінці в Facebook.

У вівторок, 6 квітня, МОЗ та президент України Володимир Зеленський заявили про укладання міністерством “рамкового договору” про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 від Pfizer. Водночас вартість вакцини, а також чіткі терміни її постачання названо не було.

Жумаділов заявив, що терміну “рамковий договір” не існує, і йдеться лише про попередню домовленість про постачання вакцини, а не її закупівлю.

“То що це за “рамковий договір”. У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі. Про що мова? Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобовязання. MoU/Term Sheet — це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити”, — пояснив він.

Голова “Медзакупівель” також зазначив, що вартість вакцини має бути на рівні 18 доларів за дозу, і державний бюджет таких призначень на закупівлю препарату не містив.

“Остаточне підтвердження того, що маємо справу із укладанням попереднього документу, що не має зобов’язувального характеру — нечіткі формулювання графіку поставок. Перші партії (які саме?) прибудуть найближчими місяцями (коли саме?). “Угадай мелодію” замість ясності”, — додав Жумаділов.