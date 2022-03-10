Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.
За своїм вже класичним сценарієм рано вранці озброєні російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової. А потім відвезли її у невідомому напрямку.
За словами Порошенка, депутатка є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.
Політик наголосив, що Лейла Ібрагімова вже вдома, але зв‘язку з нею немає.
“Переслідуючи лідерів спротиву, російські кати почали відігравати кримський сценарій. Але ми не дамо цьому повторитися! Кожен проукраїнський активіст під захистом Української держави та Збройних Сил України”, – зазначив Порошенко.
- Нагадаємо, з початку вторгнення РФ випустила по теренах України 710 ракет. Майже всі ракети були випущені по східній частині країни.
- Стало відомо, що російські війська можуть підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Нова теорія змови стала популярною серед деяких онлайн-спільнот, що сформувалися навколо QAnon, – одна з них одночасно просувається Кремлем як виправдання свого вторгнення в Україну. Суть цієї неправдивої конспірології така: Сполучені Штати розробляють біологічну зброю в Україні, а Путін втрутився, щоб врятувати ситуацію та знищити зброю.
- Обкладинку нового випуску The Economist присвятили “Сталінізації Росії”. Мовиться, що президент країни-агресора Володимир Путін відновив терор Йосипа Сталіна часів СРСР.