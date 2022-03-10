Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

За своїм вже класичним сценарієм рано вранці озброєні російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової. А потім відвезли її у невідомому напрямку.

За словами Порошенка, депутатка є символом опору у Мелітополі. І саме ця мужня жінка була серед тих, хто день за днем збирали людей та виходили на проукраїнські мітинги в місті. Вони показали російському окупанту, що Мелітополь — український.

Політик наголосив, що Лейла Ібрагімова вже вдома, але зв‘язку з нею немає.