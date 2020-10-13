Американська корпорація Microsoft повідомила про те, що попередила масштабну хакерську атаку, яка могла б вплинути на майбутні президентські вибори в США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Віце-президент Microsoft з питань безпеки Том Берт розповів, що компанія вчасно відключила сервери ботнету Trickbot. Хакери спробували використовувати його для поширення програм-вимагачів. Крім цього, вони намагалися реалізувати й інші кібератаки.

У Microsoft пояснили, що отримали постанову федерального суду про відключення IP-адрес, пов’язаних з серверами Trickbot, і працювали з постачальниками послуг зв’язку по всьому світу, щоб знищити мережу.

У Microsoft допускають, що зловмисники могли використовувати програми-вимагачі, щоб заразити комп’ютери зі списками виборців або результатами виборів, після чого у встановлений час почати “сіяти хаос і недовіру”.

У компанії зазначили, що, починаючи з 2016 року, Trickbot заразив понад мільйон комп’ютерів по всьому світу.

Послугами ботнету користувалися як держави, так і кримінальні угруповання.

“Зловмисники могли використовувати програми-вимагачі, щоб заразити комп’ютерну систему, яка використовується для ведення списків виборців або звіту про результати голосування в ніч виборів, захопивши ці системи у певний час, підходящий для того, щоб сіяти хаос і недовіру”, – написав Берт.

Trickbot також використовували для поширення електронних листів, що містять шкідливі програми, які намагалися заманити жертв за допомогою повідомлень, пов’язаних з Black Lives Matter і COVID-19, повідомляє Microsoft.