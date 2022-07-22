Першим в межах деблокади може запрацювати Чорноморський порт, а перше судно з зерном, ймовірно, вирушить протягом чотирьох діб.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков у коментарі “Економічній правді”.

“За нашими побажаннями, робота повинна розпочатися протягом у найближчі 3-4 доби. Для цього необхідно, щоб Координаційний центр в Стамбулі був укомплектований, ми зараз обговорюємо це питання. Але повинні бути сформовані представники всіх чотирьох сторін”, – зазначив Васьков.

За його словами, це можна виконати протягом чотирьох діб, після чого розпочнеться безпосередньо відновлення судноплавства.

На питання щодо проведення розмінування територіальних вод, він відповів, що це передусім військове завдання, проте у будь-якому разі можна розпочати возити зерно з одного порту, додати інший, після чого запрацюють усі троє.

Зазначається, що першим таким портом може бути Чорноморський, потім – Одеський, а останнім запрацює порт “Південний”.