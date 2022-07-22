Про це повідомив заступник міністра інфраструктури та учасник української делегації на перемовинах Юрій Васьков у коментарі “Економічній правді”.
“За нашими побажаннями, робота повинна розпочатися протягом у найближчі 3-4 доби. Для цього необхідно, щоб Координаційний центр в Стамбулі був укомплектований, ми зараз обговорюємо це питання. Але повинні бути сформовані представники всіх чотирьох сторін”, – зазначив Васьков.
За його словами, це можна виконати протягом чотирьох діб, після чого розпочнеться безпосередньо відновлення судноплавства.
На питання щодо проведення розмінування територіальних вод, він відповів, що це передусім військове завдання, проте у будь-якому разі можна розпочати возити зерно з одного порту, додати інший, після чого запрацюють усі троє.
Зазначається, що першим таким портом може бути Чорноморський, потім – Одеський, а останнім запрацює порт “Південний”.
- Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”. Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні.
- 14 липня на зустрічі у Стамбулі представники України, ООН, РФ та Туреччини домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна.
- Опісля президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий допомогти Україні відновити експорт зерна морем. Однак для цього необхідно виконати одну умову.
- В Україні аграрії намолотили вже 6,5 мільйона тонн зернових культур нового врожаю.