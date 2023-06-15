Джерело: Ганна Маляр/Facebook

Як зазначила Маляр, на першому фото – український Bradley після прямого влучання у нього “Граду”.

На другому – екіпаж БМП, який успішно евакуювався після влучання і продовжує виконувати завдання на іншій техніці.

Тим часом пошкоджений Bradley вже на ремонті.

З 47-ї бригади надали подробиці: на бойовому завданні Bradley отримав пряме влучання ракети в башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки – легка контузія в одного з воїнів.

Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість – не просто слова. “Бредлі” допомагає зберегти найцінніше – життя військовослужбовців. А сталь завжди можна відновити. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя”, – зазначила заступниця міністра.

Зауважимо, у квітні США спорядили Україні першу партію M2 Bradley.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.