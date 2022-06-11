В Ukraine Weapons Tracker показали британські броньовані машини Husky, які вже в Україні – відео

Про це повідомили в Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Проєкт Ukraine Weapons Tracker, який відстежує та публікує постачання, використання зброї в Україні, опублікував відео, на якому видно британську броньовану машину Husky.

“Більше західних постачань надійшло до української сторони. Тут ми бачимо тактичну машину підтримки Husky (International MXT-MV MRAP), яку постачають з Великої Британії”, зазначили у повідомленні.

Раніше союзна держава ініціювала передачу 120 бронемашин, з яких 80 — це Mastiff, Husky і Wolfhound. Українські захисники освоюють Wolfhound. Відтепер користуватимуться й Husky.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022

ДОВІДКА. Husky Tactical Support Vehicle виробляє компанія Navistar Defense, дочірня компанія Navistar International, яка є власником марки автомобілів International. Випускається як позашляховик, машина швидкої допомоги та командно-штабна машина.