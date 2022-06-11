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В Ukraine Weapons Tracker показали британські броньовані машини Husky, які вже в Україні – відео

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Неділя, 12 червня 2022, 00:31
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Про це повідомили в Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Проєкт Ukraine Weapons Tracker, який відстежує та публікує постачання, використання зброї в Україні, опублікував відео, на якому видно британську броньовану машину Husky.

“Більше західних постачань надійшло до української сторони. Тут ми бачимо тактичну машину підтримки Husky (International MXT-MV MRAP), яку постачають з Великої Британії”, зазначили у повідомленні.

Раніше союзна держава ініціювала передачу 120 бронемашин, з яких 80 — це Mastiff, Husky і Wolfhound. Українські захисники освоюють Wolfhound. Відтепер користуватимуться й Husky.

ДОВІДКА. Husky Tactical Support Vehicle виробляє компанія Navistar Defense, дочірня компанія Navistar International, яка є власником марки автомобілів International. Випускається як позашляховик, машина швидкої допомоги та командно-штабна машина.

Теги: Husky Tactical Support Vehicle, Husky, Ukraine Weapons Tracker, Wolfhound, Велика Британія, війна, підтримка України, постачання зброї, російська агресія, російсько-українська війна

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