В Ukraine Weapons Tracker показали британські броньовані машини Husky, які вже в Україні – відео

Про це повідомили в Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Проєкт Ukraine Weapons Tracker, який відстежує та публікує постачання, використання зброї в Україні, опублікував відео, на якому видно британську броньовану машину Husky.

Раніше союзна держава ініціювала передачу 120 бронемашин, з яких 80 — це Mastiff, Husky і Wolfhound. Українські захисники освоюють Wolfhound. Відтепер користуватимуться й Husky.

#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022