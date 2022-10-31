31 жовтня Молдова оголосила персоною нон ґрата співробітника російського посольства в столиці республіки, Кишиневі, Олега Васнєцова. У Москві заявили, що зреагують на це рішення.

Про це пише Reuters.

МЗС Молдови не вказало особу співробітника в заяві, опублікованій після того, як російського посла викликали та повідомили, що співробітник повинен залишити країну.

Відносини між Кишиневом і Москвою напружені через присутність російських військ у Придністров’ї, і ще більше загострилися під час повномасштабної війни в сусідній Україні.

Молдова заявила в понеділок, що уламки ракети впали в молдовському селі після ракетної атаки росіян на Україну.

Російському послу повідомили, що “ракетні атаки на сусідню країну продовжують збільшувати ризики для безпеки, а громадяни нашої країни все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни”.

“Наголошується, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також створюють зростаючі загрози енергетичній безпеці Молдови”, – йдеться в повідомленні.

Російські інформаційні агентства з посиланням на МЗС РФ заявили, що Москва відреагує на крок Молдови, але не надали додаткових подробиць.

Вранці 31 жовтня на північній території Молдови впала російська ракета. Її збила українська система протиповітряної оборони.

Нещодавно стало відомо, що РФ намагається влаштувати державний переворот у Молдові, щоб скинути прозахідну владу країни на чолі з Маєю Санду.