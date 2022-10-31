Про це повідомило МВС Молдови.

Ракета впала на кордоні з Україною.

“Сьогодні вранці в північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною, впала ракета, збита українською протиповітряною системою”, – сказано в ньому.

Інформації стосовно постраждалих або загиблих не надходило. У кількох будинках у Наславчі пошкоджено вікна.

За інформацією від української влади, вранці окупанти здійснили атаку безпілотників на Дністровську дамбу. Вона знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча.

У результаті атаки дамбу не було пошкоджено. Руйнувань зазнали електричні компоненти, які пов’язані з нею. Зазначено, що нині загрози повені немає.

Сили міністерства внутрішніх справ Молдови оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки. На місці працює документальна група.