Про це повідомило МВС Молдови.
Ракета впала на кордоні з Україною.
“Сьогодні вранці в північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною, впала ракета, збита українською протиповітряною системою”, – сказано в ньому.
Інформації стосовно постраждалих або загиблих не надходило. У кількох будинках у Наславчі пошкоджено вікна.
За інформацією від української влади, вранці окупанти здійснили атаку безпілотників на Дністровську дамбу. Вона знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча.
У результаті атаки дамбу не було пошкоджено. Руйнувань зазнали електричні компоненти, які пов’язані з нею. Зазначено, що нині загрози повені немає.
Сили міністерства внутрішніх справ Молдови оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки. На місці працює документальна група.
- Росія масово обстріляла територію України вранці 31 жовтня, коли по теренах країни оголосили повітряну тривогу. Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. Ще атака сталася по Дніпру та Павлограду. У низці інших регіонів спрацювало ППО.
- В Україні під час масованої атаки вдалося збити 44 із понад пів сотні російських ракет. Їх ліквідували сили Протиповітряної оборони України.
- По Україні внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.
- Російські окупанти завдали удар по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Енергетики вже намагаються відновити електропостачання.